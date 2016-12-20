Подведены итоги регионального смотра-конкурса, который проходит ежегодно. В нынешнем году тольяттинские специалисты заняли 1 место и были отмечены кубком и грамотой.

Это уже третья награда ЕДДС Автограда. Вручили ее руководителю Центра гражданской защиты Андрею Дербеневу, о чем он рассказал на своей странице в Фэйсбуке и поздравил весь коллектив с победой.

«Придется новую полку делать», – добавил Дербенев.

Фото Андрей Дербенев