Подведены итоги регионального смотра-конкурса, который проходит ежегодно. В нынешнем году тольяттинские специалисты заняли 1 место и были отмечены кубком и грамотой.
Это уже третья награда ЕДДС Автограда. Вручили ее руководителю Центра гражданской защиты Андрею Дербеневу, о чем он рассказал на своей странице в Фэйсбуке и поздравил весь коллектив с победой.
«Придется новую полку делать», – добавил Дербенев.
Фото Андрей Дербенев
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