Такой прогноз в январском докладе дают эксперты фонда «Петербургская политика». Самая низкая избирательная активность ожидается в Санкт-Петербурге и Москве: там могут проголосовать 33% и 37% жителей соответственно.
В декабре свой прогноз по явке опубликовал «Левада-центр». О планах прийти на избирательные участки в день выборов тогда рассказали 58% избирателей — это самый низкий показатель за всю историю наблюдения за выборами.
Как показал опрос Левада Центра, в этом уверены две трети наших сограждан
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