Норисигэ Канаи написал в Твиттере, что прошёл медицинское обследование. Он вытянулся за 3 недели, такого не было со времён школы. Астронавт переживает, сможет ли теперь уместиться в сидении корабля «Союз». Специалисты утверждают, что из-за отсутствия гравитации в космосе рост человека действительно увеличивается, но не так радикально - примерно на 2 сантиметра.
Источник Эхо Москвы
Он предлагает добавить туда мяса, рыбы, овощей и фруктов
Машины устраняют последствия снегопада, который прошелся по дорогам Самарской области накануне
В январе 2018 года рекомендованные розничные цены на Lada выросли в среднем на 2–3%
Об этом сообщает городская администрация.
В январе их будет 14
Итоги прошлого года подвела служба по поиску работы и персонала HeadHunter
20 спецназовцев прошли двухмесячный курс обучения по экспериментальной программе...