Норисигэ Канаи написал в Твиттере, что прошёл медицинское обследование. Он вытянулся за 3 недели, такого не было со времён школы. Астронавт переживает, сможет ли теперь уместиться в сидении корабля «Союз». Специалисты утверждают, что из-за отсутствия гравитации в космосе рост человека действительно увеличивается, но не так радикально - примерно на 2 сантиметра.