Обе модели авторизованы для использования в системе во всех регионах страны, сообщили сегодня в пресс-службе АВТОВАЗа.

Сервис доступен более чем 70 городах России, Украины, Беларуси, Армении, Грузии и Казахстана. Яндекс.Такси предъявляет высокие требования к таксопаркам: для их водителей предусмотрена специальная подготовка и тестирование, а автомобили проходят проверку на соответствие фирменным стандартам.

Седан Vesta и кроссовер XRAY обладают всеми необходимыми качествами для работы в таксопарках. Это выносливые двигатели, просторный салон с эффективной шумоизоляцией, шасси, сочетающее комфорт и хорошую управляемость. Уже в базовой комплектации автомобили оснащаются двумя фронтальными подушками безопасности, противозаносной и антипробуксовочной системой.

Напомним, что АВТОВАЗ и Яндекс сотрудничают в различных сферах. В марте 2017 года компании заключили Меморандум о намерениях и будут совместно заниматься разработкой мультимедийных систем нового поколения, включающих информационно-развлекательные и навигационные сервисы.