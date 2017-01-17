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17 января 2017
13:19:06

«Я – главный», подумал тольяттинский водитель и оказался в больнице

Мужчина 29 лет, сидевший за рулем «Калины», стал виновником ДТП, которое произошло накануневечером на пересечении Обводного шоссе и улицы Новозаводской. По предварительной версии полицейских, при включении разрешающего сигнала светофора автомобилист не уступил дорогу и допустил столкновение с машиной той же марки, завершавшей проезд перекрестка. 

В результате сам виновник, а также 19-летняя пассажирка второго автомобиля получили травмы, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка.




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