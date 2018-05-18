Среди них заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов» Виктор Гаус и Валериан Панфилов, а также известный самарский футбольный комментатор Андрей Миронов. Напомним, этот документ является обязательным для посещения всех матчей на стадионах и фан-зонах РФ. В Самаре центр выдачи FAN ID расположен в ТЦ «Сила спорта» на 3 этаже.

Подать заявку на получение FAN ID можно после приобретения билетов или получения электронного подтверждения приобретения билета на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.

Иностранные болельщики, которые приобрели билеты на матчи ЧМ-2018, при наличии FAN ID смогут въехать на территорию РФ без визы. Такие болельщики смогут въехать в Россию и оставаться на территории РФ на протяжении периода, который начнется за 10 (десять) дней до первого матча и завершится через 10 (десять) дней после последнего матча ЧМ-2018. Паспорт болельщика также понадобится при выезде из России.

Кроме того, болельщики при предъявлении FAN ID и билета на матч смогут воспользоваться определенными сервисами бесплатного проезда, включающими железнодорожные перевозки между городами-организаторами, а также проезд в городах-организаторах в дни матчей.