Городские власти объявили очередной режим неблагоприятных метеоусловий. Он означает, что текущие погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Все, что выбрасывают в воздух местные химзаводы, оседает в городе, и это приходиться вдыхать горожанам.

Промышленным предприятиям рекомендован режим регулирования выбросов №1. Прогноз действителен до сегодняшнего вечера.