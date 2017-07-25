Городские власти объявили очередной режим неблагоприятных метеоусловий. Он означает, что текущие погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Все, что выбрасывают в воздух местные химзаводы, оседает в городе, и это приходиться вдыхать горожанам.
Промышленным предприятиям рекомендован режим регулирования выбросов №1. Прогноз действителен до сегодняшнего вечера.
Плату начнут взимать с 1 мая следующего года
Их невозможно использовать для слежки
В настоящий момент готовность объекта составляет более 70%
Об этом сообщает пресс-служба клуба
Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта Самарской области
Он сейчас проходит в венгерском Дьёре.
Как сообщили в горадминистрации, речь идет о центре «Мои Документы» на улице Мира, 84