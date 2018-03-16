Это случилось сегодня утром. Один из большегрузов вылетел с трассы в районе поворота на Октябрьск. Водитель тягача Volvo с номерами 63 региона ехал в сторону Самары. Во время движения грузовик внезапно занесло на скользкой дороге, одной из причин этого мог стать сильный боковой ветер.

Как сообщает "ktv-ray.ru ", еще одна фура оказалась в кювете на участке между Октябрьском и Мироново. Большегруз с московскими номерами с помощью троса сейчас пытаются вернуть на дорогу другие дальнобойщики. Как сообщают очевидцы, на трассе работает спецтехника.

Фото: ktv-ray.ru