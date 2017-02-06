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06 февраля 2017
09:27:48

Из-за пожара в Тольятти пришлось эвакуировать более 40 человек

Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. Вызов спасатели получили в воскресенье, 5 февраля,  из дома № 31 на Цветном бульваре. Дым повалил из квартиры на 7 этаже, из-за чего на улицу вывели жителей целого подъезда.  

В школе № 84 был развернут пункт временного размещения, на место происшествия был отправлен автобус, который превратили во временный пункт обогрева. В результате пожара пострадала 76-летняя женщина. Она была госпитализирована с признаками отравления угарным газом и ожогами различной степени тяжести.

Кстати, в этот же день, из-за сильного задымления подъезда дома №73 на бульваре 50 лет Октября спасатели эвакуировали двух человек. По предварительным данным, на лестничной клетки произошло загорание 2-х детских колясок. Всего за прошедшие выходные спасатели Центра отработали 13 вызовов. Из них 2 пожара и 1 поисково-спасательная операция.

3 февраля спасатели центра были привлечены к поиску пенсионерки 1939 г.р., потерявшейся в лесном массиве. Женщину удалось обнаружить спустя полчаса в 47 квадрате. В медицинской помощи пострадавшая не нуждалась и была доставлена домой.

Фото Андрей Дербенев




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