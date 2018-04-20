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20 апреля 2018
10:33:24

Из-за поздней весны клещи в Самарской области в этом году менее активны

Тем не менее, они уже кусаются. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре,  с начала эпидемического сезона в области зарегистрированы 15 пострадавших от клещей. В прошлом году их было в 2 с лишним раза больше. Лабораториях губернии исследовано 8 клещей, снятых с людей, и в 1 экземпляре обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита.

Напомним, для предотвращения укусов и  профилактики инфекционных заболеваний, передающихся клещами, в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска.  В нынешнем году специалисты обработают свыше 3,5 тысяч га.

Тем временем, российские ученые обнаружили новую разновидность клещевого энцефалита. Этот вид вируса проникает в мозг человека, и его воздействие на организм пока не изучено. Основная опасность в том, что вирус наделен признаками сразу нескольких штаммов энцефалита, включая смертельный - сибирский. Новый вирус получил название «Обский». Самое тревожное, что пока непонятно, действуют ли на него имеющиеся в распоряжении современной медицины препараты.




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