Как говорят организаторы, музыкальное событие на Мастрюковских озерах будет проходить с 16 по 18 августа. Предыдущие 11 раз "Метафест" всегда проходил в последние выходные июля, но теперь пришлось подвинуться.

Тем не менее, прием заявок от музыкантов уже стартовал . Он продлится до 1 июня.