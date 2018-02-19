Как говорят организаторы, музыкальное событие на Мастрюковских озерах будет проходить с 16 по 18 августа. Предыдущие 11 раз "Метафест" всегда проходил в последние выходные июля, но теперь пришлось подвинуться.
Тем не менее, прием заявок от музыкантов уже стартовал. Он продлится до 1 июня.
Пешие группы стартуют 25 февраля 2018 года в 12.00 одновременно из разных точек города
Выявить нарушителя помог сотрудник одной из таксомоторных компаний города
Безнадзорными считаются кошки и собаки, которые находятся в общественных местах без сопровождения людей
Замглавы ведомства Татьяна Сочинская встретится с горожанами 27 февраля.
Определён перечень банков-участников программы по ставке 6,5%
Из-за их отставания в графике строительства стадиона министерству спорта страны пришлось менять расписание тестовых матчей к ЧМ-2018.
Новый коэффициент установлен в размере 1,025.