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20 октября 2017
10:53:27

Из-за кустов опять может выйти прятавшийся там инспектор ДПС

В России с сегодняшнего дня вступает в силу новый регламент ГИБДД. Документ во многом регулирует отношения автоинспекторов и водителей на дорогах. Регламент новый на деле — хорошо забытый старый. Очередная версия правил расширяет полномочия сотрудников ГАИ. Так, если раньше инспектор мог остановить вас для проверки документов лишь на стационарном посту ДПС, то теперь он вправе сделать это где угодно.

Вернутся на дороги и так называемые «засады»: сотрудникам ГИБДД официально разрешили прятать патрульные машины за изгибами дорог, автобусными остановками, да и в целом — применять маскировку. Кроме того, полицейским разрешили использовать для скрытого контроля автомобили без опознавательных знаков.

В случае фиксации нарушения данные о нем будут передавать ближайшему экипажу ДПС. Снимать разговор с инспектором на видео по-прежнему можно, хотя эта норма в новой версии регламента и не прописана. Соответствующее правило, впрочем, есть в законе о полиции. Снимать сотрудник ГАИ может и вас, причем не только на служебный регистратор, но и, например, на личный смартфон.

Ну и последнее — обновленные правила упраздняют справку о ДТП. Вместо нее можно будет использовать оформляемые инспектором протоколы, постановления или определения о возбуждении дела по факту аварии. Внесенные в регламент изменения, как утверждают в самой Госавтоинспекции, обеспечат «надлежащий уровень защищённости граждан».

Источник Эхо Москвы




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