Так считает создатель мессенджера Павел Дуров. По словам разработчика, это произойдет из-за того, что часть пользователей мессенджера, лишившись доступа к Telegram, перейдет на онлайн-площадки, подконтрольные Вашингтону - WhatsApp и Facebook.
Дуров также уверен в том, что блокировка Telegram никак не поможет России в борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что у экстремистов останутся шифрованные каналы связи в других сервисах. Кроме того, отметил предприниматель, злоумышленники могут в любой момент воспользоваться VPN-сервисами.
Ограничение доступа к Telegram коснется 15 миллионов россиян. Дуров считает, что это заметно ухудшит качество их жизни. В связи с этим владелец сервиса объявил решение о блокировке Telegram антиконституционным и пообещал продолжить борьбу за право россиян на тайну переписки.
Напомним, что Telegram будет заблокирован по инициативе Роскомнадзора за отказ от сотрудничества с ФСБ.
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