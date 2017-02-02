В дежурную часть отдела полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о том, что из детского социального учреждения самовольно ушли две несовершеннолетних воспитанницы.

Приметы девушек оперативный дежурный направил всем наружным службам полиции. В настоящее время полицейские продолжают опрашивать друзей, педагогов и одноклассников пропавших. Сотрудники органов внутренних дел осматривают чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропали несовершеннолетние, отрабатывают крупные торговые центры и развлекательные учреждения. На поиски пропавших ориентирован весь личный состав тольяттинского гарнизона полиции.

Приметы пропавших:

Пшонкина Евгения: на вид 16 - 17 лет, рост 160 - 174 см., среднего телосложения, волосы прямые, светло-русые, глаза карие, имеется легкое косоглазие правого глаза.

Была одета: удлиненный пуховик горчичного цвета на замке с капюшоном, толстовка серого цвета, лосины пестрые, кроссовки розового цвета.

Трифонова Вера: на вид 16 - 17 лет, рост 155 - 160 см., среднего телосложения, волосы прямые, темно-русые, до плеч, глаза зеленые, брови щетинистые, губы средние.

Была одета: темно-синяя парка, черные джинсы, черные лакированные ботинки с золотой бляшкой.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемых, просьба обращаться по телефонам: (8482) 93-46-02, 93-46-27, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).