Минпромторг ведет переговоры с торговыми сетями по поводу расширения использования альтернативных бумажных. Глава ведомства Денис Мантуров напомнил, что в большинстве развитых стран в магазинах уже отказались от использования пакетов из полиэтилена.
Источник Эхо Москвы
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