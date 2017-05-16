Как рассказали в администрации города, пригородный поезд будет курсировать во время ремонта на ГЭС и строительства транспортной развязки 947 км трассы М-5 «Урал». Электричка между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» курсирует по будням два раза в день.

Из Жигулевска поезд отправляется в 6:30 и прибывает на станцию «Жигулевское море» в 06:44. Вечером из Тольятти поезд отправляется в 17:57 и прибывает в Жигулевск в 18:14. Стоимость проезда - 18 рублей 40 копеек.