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04 мая 2017
08:06:17

Из Тольятти до Самары можно будет добраться по Волге, минуя многочасовые пробки

С 6 мая открывается новый скоростной пассажирский речной маршрут «Самара–Тольятти». Речь идет о «Метеорах» – суднах на подводных крыльях, которые называются  «Восход».

От причала в областном центре до речного вокзала Комсомольского района Тольятти пассажиры смогут добираться примерно за 2.5 часа. Перевозчиком выступает «Самарское речное пассажирское предприятие». Протяжённость нового маршрута - 73 км.

Скоростной маршрут будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям 2 раза в день с остановками в Ширяево и Зольном. Отправление из Самары в 7.45 и 14.15, из Тольятти в 10.20 и 16.50. Стоимость проезда от 350 до 400 рублей в одну сторону.

Как добавили в областном кабмине, сейчас отрабатывается «туристическая» составляющая, предусматривающая посещение экскурсионных программ по городу Тольятти и на территории духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода».




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