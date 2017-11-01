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01 ноября 2017
08:09:36

Из Самары начала летать новая российская авиакомпания - «Азимут»

Она создана в нынешнем году и  ориентирована на создание маршрутной сети по регионам БЕЗ стыковок в Москве. «Азимут» летает только на самолетах российского производства, что редкость для рынка, базируется в Ростове-на-Дону. Накануне был совершен первый рейс. Перелет из Ростова-на-Дону в Самару занял около 2 часов.

В областном кабмине отметили, что вопрос развития именно межрегиональных перевозок  поднимался во время последней прямой линии с Президентом страны и нашел поддержку у главы государства. Тот факт, что Самарская область одной из первых включена в маршрутную сеть новой авиакомпании, подчеркивает статус и экономическую активность региона, считают в правительстве.




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