Инцидент случился накануне в 20:37, сообщает Волга ньюз со ссылкой на оперативные структуры. По предварительным данным, с 8-го этажа одного из домов по ул. Ленина в Центральном районе упал и получил травмы 4-летний мальчик.

Прибывшие врачи Скорой оказали малышу помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение. О состоянии мальчика пока сообщений нет.