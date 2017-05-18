Инцидент случился накануне в 20:37, сообщает Волга ньюз со ссылкой на оперативные структуры. По предварительным данным, с 8-го этажа одного из домов по ул. Ленина в Центральном районе упал и получил травмы 4-летний мальчик.
Прибывшие врачи Скорой оказали малышу помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение. О состоянии мальчика пока сообщений нет.
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