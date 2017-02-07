Их разработают для высокоскоростной магистрали Москва – Казань в Китае, сообщает издание «Чайна Дейли». Движение по скоростной дороге планируется открыть в 2020 году. Стоимость проекта более триллиона рублей.
Дорогу будет строить совместная российско-китайская компания. Китай готов инвестировать в проект примерно треть его стоимости.
Источник Эхо Москвы
Возбуждено уголовное дело...
Местами по области ожидается до -29...
На видео, которое публикует издание, видно, как мужчина стоит на решетке окна последнего этажа и ...
Одна из площадок «Кванториума – 63 регион» разместится в Тольятти...
Автомобилистов будут штрафовать и за отказ пропустить велосипедистов...
В областной столице проводится проверка по заявлению об избиении врачами пенсионерки...
Причем неотложка двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом...ФОТО