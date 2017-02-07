Их разработают для высокоскоростной магистрали Москва – Казань в Китае, сообщает издание «Чайна Дейли». Движение по скоростной дороге планируется открыть в 2020 году. Стоимость проекта более триллиона рублей.

Дорогу будет строить совместная российско-китайская компания. Китай готов инвестировать в проект примерно треть его стоимости.