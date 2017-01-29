Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения правоохранительной направленности «Народный контроль» организовали проверку деятельности магазина, расположенного на проспекте Карла Маркса в Кировском районе Самары.

В ходе проверки полицейские задокументировали факт продажи алкогольной продукции без использования контрольно-кассовой техники и в отсутствие сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 и ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 15 000 до 25 000 рублей.

Находившаяся на реализации алкогольная продукция - пиво объемом 1 230 литров на сумму более 103 000 рублей, изъято из оборота до принятия судом решения о возможности ее конфискации.