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29 января 2017
21:32:07

Из магазина на К.Маркса изъяли более тонны пива

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения правоохранительной направленности «Народный контроль» организовали проверку деятельности магазина, расположенного на проспекте Карла Маркса в Кировском районе Самары.

В ходе проверки полицейские задокументировали факт продажи алкогольной продукции без использования контрольно-кассовой техники и в отсутствие сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили протоколы об административных правонарушениях  по ч. 2 и ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 15 000 до 25 000 рублей.

Находившаяся на реализации алкогольная продукция - пиво объемом 1 230 литров на сумму более 103 000 рублей, изъято из оборота до принятия судом решения о возможности ее конфискации.




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