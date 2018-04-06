Авиакомпания UTair расширяет маршрутную сеть, и первый регулярный рейс по новому маршруту состоится уже 1 мая. Вылеты запланированы два раза в неделю, во вторник и субботу. Перевозка пассажиров будет выполняться на воздушных судах ATR-72-500.
Вылет из Самары в 15.10 местного времени, вылет из Волгоград - в 9.10. Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание - на сайте аэропорта. Ранее рейсы по маршрут Самара - Волгоград не выполнялись.
UTair – один из старейших партнеров Международного аэропорта Курумоч. В настоящее время авиакомпания выполняет полеты из Самары в Москву (4 вылета в сутки), Екатеринбург, Нижний Новгород, Сургут, Уфу и Краснодар.
Мужчина выпил и решил похулиганить, из-за чего получил уголовное наказание
Новый статус оформлен официально – руководители российской компании и ФИФА подписали документ.
Ежегодная образовательная акция состоится уже 14 апреля
Это гиревик Сергей Федоров
В Центре Росгвардии остоялась торжественная церемония выпуска
За опасную езду мужчине выписали 28 штрафов на общую сумму 20,5 тысяч рублей
Этот день у верующих считается днем великой скорби