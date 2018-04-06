Авиакомпания UTair расширяет маршрутную сеть, и первый регулярный рейс по новому маршруту состоится уже 1 мая. Вылеты запланированы два раза в неделю, во вторник и субботу. Перевозка пассажиров будет выполняться на воздушных судах ATR-72-500.

Вылет из Самары в 15.10 местного времени, вылет из Волгоград - в 9.10. Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание - на сайте аэропорта. Ранее рейсы по маршрут Самара - Волгоград не выполнялись.

UTair – один из старейших партнеров Международного аэропорта Курумоч. В настоящее время авиакомпания выполняет полеты из Самары в Москву (4 вылета в сутки), Екатеринбург, Нижний Новгород, Сургут, Уфу и Краснодар.