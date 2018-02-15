Маршрутную сеть расширяет авиакомпания «Ямал», а первый вылет уже завтра, 16 февраля. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Перевозка пассажиров на маршруте Челябинск-Самара-Краснодар будет осуществляться на воздушном судне Bombardier CRJ - 200.

Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание - на сайте аэропорта.