Маршрутную сеть расширяет авиакомпания «Ямал», а первый вылет уже завтра, 16 февраля. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Перевозка пассажиров на маршруте Челябинск-Самара-Краснодар будет осуществляться на воздушном судне Bombardier CRJ - 200.
Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание - на сайте аэропорта.
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