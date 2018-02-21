Полеты в столицу итальянского региона Эмилия-Романья будет выполнять авиакомпания «Уральские Авиалинии». Первый рейс запланирован на 21 апреля, далее вылеты каждую субботу в 5.20 местного времени. Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолете Airbus-320.

Аэропорт имени Гульельмо Маркони в Болонье входит в число крупнейших воздушных портов Италии, он расположен в непосредственной близости как от морских курортов, так и от крупнейших культурных центров страны. Ранее прямые рейсы в Болонью из Самары не выполнялись.

Более подробную информацию о тарифах, условиях перелета и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании и у туроператоров. Билеты на этот рейс уже есть в продаже.