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21 февраля 2018
12:50:15

Из Курумоча открываются прямые рейсы в Болонью

Полеты в столицу итальянского региона Эмилия-Романья будет выполнять авиакомпания «Уральские Авиалинии». Первый рейс запланирован на 21 апреля, далее вылеты каждую субботу в 5.20 местного времени. Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолете Airbus-320.

Аэропорт имени Гульельмо Маркони в Болонье входит в число крупнейших воздушных портов Италии, он расположен в непосредственной близости как от морских курортов, так и от крупнейших культурных центров страны. Ранее прямые рейсы в Болонью из Самары не выполнялись.

Более подробную информацию о тарифах, условиях перелета и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании и у туроператоров. Билеты на этот рейс уже есть в продаже.

 




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