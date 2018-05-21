Сотрудники ОБЭПиПК совместно с участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по Ставропольскому району приняли участие в операции «Алкоголь-2018». Правоохранители проверили, как владельцы торговых точек соблюдают закон, регламентирующий реализацию алкоголя.

В продуктовом магазине, расположенном на территории СНТ «Даниловское Южное» полицейские задокументировали факт незаконной продажи алкогольной продукции. В отношении владельца торговой точки - 34-летнего жителя г. Тольятти составлен протокол об административном правонарушении.

Около 20 литров шампанского, вина, водки и коньяка, реализуемых с нарушением закона, изъято из оборота.

Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах незаконной реализации алкогольной продукции необходимо сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.