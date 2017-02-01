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01 февраля 2017
09:10:17

Из больницы под суд

На водителя, устроившего ДТП с пострадавшими на М5 под Тольятти, завели уголовное дело. Специалисты пришли к выводу, что полученные людьми травмы относятся к тяжкому вреду здоровью.

Дорожный инцидент, о котором идет речь, был зарегистрирован на 955 километре федеральной автодороги на территории Ставропольского района. 28-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» допустил выезд на встречную полосу и столкновение с «Subaru Forester». Водители обоих автомобилей, а также пассажирка «Subaru» получили травмы и были госпитализированы.

Фото: 63.mvd.ru

Проанализировав все доказательства, собранные в ходе проверки, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела на виновника ДТП. По данным полицейских, подозреваемый, живущий в городе Чебоксары, официально нигде не трудоустроен и ранее не был судим.




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