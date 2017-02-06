Стихия накануне прошлась по всей губернии. Как сообщили специалисты областного Гидрометцентра. Интенсивность выпадающих осадков была различной - от умеренных до сильных, а количество их за сутки составило от 5 до 13 мм.
Высота снежного покрова на утро 6 февраля равнялась 40 - 65 см, в Клявлино, Кинель Черкассах и Серноводске 72-79 см. Слой снега в результате снегопада увеличился на 5-12 см.
С уходом циклона на восток России интенсивность снегопадов ослабевает, и в ближайшие дни небольшой снег ожидается лишь местами.
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Третье совещание по вопросам взаимодействия с поставщиками будет проходить в городе 8-9 февраля
Он был направлен на выявление и пресечение нарушений правил транспортировки оружия и незаконной охоты
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