Стихия накануне прошлась по всей губернии. Как сообщили специалисты областного Гидрометцентра. Интенсивность выпадающих осадков была различной - от умеренных до сильных, а количество их за сутки составило от 5 до 13 мм.

Высота снежного покрова на утро 6 февраля равнялась 40 - 65 см, в Клявлино, Кинель Черкассах и Серноводске 72-79 см. Слой снега в результате снегопада увеличился на 5-12 см.

С уходом циклона на восток России интенсивность снегопадов ослабевает, и в ближайшие дни небольшой снег ожидается лишь местами.