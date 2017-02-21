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21 февраля 2017
11:11:39

Итоги капремонта в 2016 году в Тольятти подвели в мэрии

Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин, восстановлено 67 конструктивных элементов. Например, в доме № 41 по Автозаводскому шоссе проведен капитальный ремонт стеновых панелей, ремонт общего имущества сделали в двух домах на пр-т Ст. Разина и ул. Фрунзе, ремонт внутридомовых инженерных систем - в пяти домах города. На работы направлено почти 9 млн руб.

Вадим Ерин также отметил, что  бюджете были заложены средства на обновление газоиспользующего оборудования в муниципальных квартирах, и это очень большое дело. Чиновник подчеркнул, что за последние годы в Тольятти не было печальных инцидентов, связанных с протечкой газа или взрывом оборудования.




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