Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин, восстановлено 67 конструктивных элементов. Например, в доме № 41 по Автозаводскому шоссе проведен капитальный ремонт стеновых панелей, ремонт общего имущества сделали в двух домах на пр-т Ст. Разина и ул. Фрунзе, ремонт внутридомовых инженерных систем - в пяти домах города. На работы направлено почти 9 млн руб.
Вадим Ерин также отметил, что бюджете были заложены средства на обновление газоиспользующего оборудования в муниципальных квартирах, и это очень большое дело. Чиновник подчеркнул, что за последние годы в Тольятти не было печальных инцидентов, связанных с протечкой газа или взрывом оборудования.
25 февраля Алевтина Полякова выступит в сопровождении Джаз-оркестра...
Сегодня начались продажи автомобиля LADA Vesta на одном из самых конкурентных рынков Европы...
Анонсировано свыше 30 площадок, на которых можно будет ...
Своим звонком он нанес воздушной гавани ущерб свыше 650 тысяч рублей...
Порог заболеваемости в городе не превышен...
На это яркое и запоминающееся событие в День защитника Отечества горожан приглашает парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова...
Это автомобили Skoda Octavia, Hyundai i30, Kia cee’d, Volkswagen Jetta...