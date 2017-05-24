Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым понизить ставки по ипотеке до 6-7%. Об этом глава правительства заявил на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.

Медведев отметил, что работа над снижением ставки — совместная задача правительства и губернаторов. По его мнению, это вопрос в большей степени банковский. Однако правительство исходит из того, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно снижаться.

Медведев выразил уверенность, что макроэкономические условия для этого в целом готовы.