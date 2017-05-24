Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым понизить ставки по ипотеке до 6-7%. Об этом глава правительства заявил на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.
Медведев отметил, что работа над снижением ставки — совместная задача правительства и губернаторов. По его мнению, это вопрос в большей степени банковский. Однако правительство исходит из того, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно снижаться.
Медведев выразил уверенность, что макроэкономические условия для этого в целом готовы.
Источник РИА Новости
Так холодно не было как минимум 15 лет...
Приглашаются все желающие...
Подать заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ...
МЧС развернуло полевые кухни для стоящих в очереди...
Это кардиолог больницы имени Баныкина Галина Горб...
В небо запустят сотни, а может и тысячи, светошариков...
Бывший мэр не догулял 183 отпускных дня. При увольнении ему дополнительно была выплачена компенсация...