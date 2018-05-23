слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
23 мая 2018
12:57:06

Инженеры Самарского университета запатентовали уникальный летательный аппарат

«Фотон 601» способен летать без спутниковой навигации. Беспилотник предназначен для проведения научных экспериментов. Он оснащен двумя видами камер, также на нем можно установить иную полезную нагрузку массой до 8,5 кг. Полную автономность аппарату обеспечивает встроенный альтернативный навигационный блок, разработанный самарскими учеными.

Они отмечают, что автономная навигация позволит существенно увеличить радиус действия аппарата - до 400 км, и повысит его надежность. Продолжительность полёта «Фотона» достигает 24 часов, и его возможности "Фотон 601" уже заинтересовали экологические структуры, нефтяные компании, а также силовые ведомства.

Фото: Самарский университет им.Королева




Последние новости Тольятти

23 мая
13:55
С июня жители многоэтажек начнут получать новые квитанции

Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая

23 мая
13:30
В Тольятти сегодня проходит инспекционная проверка стадиона «Торпедо»

На спортивном объекте сделали ремонт, и теперь предстоит его сдача "Оргкомитету-2018".

23 мая
12:29
В Самарской области производят отличное сливочное масло

Подведены итоги всероссийского исследования, проведенного Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

23 мая
11:45
В Самарском регионе стартовало профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Летние каникулы!»

О том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего города серьезно обострилась, свидетельствует статистика.

23 мая
11:38
Дополнительные маршруты будут курсировать в Тольятти в Троицкую субботу

Большой православный праздник отмечается 26 мая

23 мая
11:31
Россия введет пошлины на товары из США

Правительство изложило свои планы в документе, направленном в ВТО

23 мая
11:28
Тольяттинских любителей футбола приглашают на «Кубок Автопрома – 2018»

Это благотворительный турнир, который проведут 17 июня в Москве


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+