«Фотон 601» способен летать без спутниковой навигации. Беспилотник предназначен для проведения научных экспериментов. Он оснащен двумя видами камер, также на нем можно установить иную полезную нагрузку массой до 8,5 кг. Полную автономность аппарату обеспечивает встроенный альтернативный навигационный блок, разработанный самарскими учеными.
Они отмечают, что автономная навигация позволит существенно увеличить радиус действия аппарата - до 400 км, и повысит его надежность. Продолжительность полёта «Фотона» достигает 24 часов, и его возможности "Фотон 601" уже заинтересовали экологические структуры, нефтяные компании, а также силовые ведомства.
Фото: Самарский университет им.Королева
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