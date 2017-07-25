Сегодня перед специалистами автогиганта стоит задача работать как часть глобального инжинирингового комплекса Рено-Ниссан, без каких-либо скидок и поблажек. Для этого необходимо знать и уметь использовать те же инструменты и методы, что и инжиниринг Альянса, а также соответствовать тем требованиям, которые предъявляют своим специалистам в Renault.

Чтобы скоординировать усилия в этом направлении в Тольятти прибыла французская делегация, сообщает Официальный Лада Клуб. Европейские специалисты помогут в развитии компетенций сотрудников, которые работают в инжиниринге АВТОВАЗа. Для этого разработана целая система.

Руководитель проекта службы исполнительного вице-президента по инжинирингу АВТОВАЗа Константин Котляров говорит: «Это не значит, что наши инженеры что-то знают хуже. Наши методы в некоторых вещах различны. И здесь нужно развивать до необходимого уровня знания инженеров, чтобы наши инженеры и инженеры Renault работали в едином русле и по единой методологии».