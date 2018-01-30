В Сети появилось видео, на котором грызун, стоя на двух лапах в раковине, растирает по телу мыльную пену.

Ролик, предположительно, снял житель Перу Хоссе Корреа. Он рассказал изданию Metro, что собирался принять душ, когда заметил в раковине крысу. "Она вела себе как человек. Я никогда не видел ничего подобного. Все это продолжалось около 30 секунд, потом она убежала. Думаю, она просто хотела хорошо помыться", — сказал Корреа.

Однако эксперты называют эту историю неправдоподобной. Так, издание Gizmodo приводит слова специалиста по городским грызунам Хельсинкского университета Туомаса Айвело, который уверен, что в нормальной ситуации крыса не стала бы так себя вести.

"Движения очень странные. Крыса ведет себя так, как будто хочет от чего-то избавиться. Мыло на теле явно является проблемой для животного. Когда крысы чистят себя, они обычно используют язык и зубы", — говорит эксперт.

Биолог из Фордхемского университета Джейсон Манши предположил, что кто-то специально покрыл крысу мылом и, вероятно, натренировал ее так себя вести.