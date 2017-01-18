Заказ женщина делала через сайт "Авито", за ненастоящий смартфон она заплатила 42 тысячи рублей, сообщает Лайф

Москвичка обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Возбужденно уголовное дело и идёт расследование по статьям "Мошенничество" и "Кража".