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18 января 2017
09:53:19

Интернет-магазин доставил москвичке муляж iPhone 7

Заказ женщина делала через сайт "Авито", за ненастоящий смартфон она заплатила 42 тысячи рублей, сообщает Лайф.

Москвичка обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Возбужденно уголовное дело и идёт расследование по статьям "Мошенничество" и "Кража".




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