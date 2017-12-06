Популярная соцсеть предупредила, что такие снимки могут вредить как представителям фауны, так и самим пользователям.

С этого дня при поиске селфи, касающихся животных, "Инстаграм" будет выводить на экран предупреждение о правилах пользования соцсетью.

Также пользователям предлагают жаловаться на снимки, демонстрирующие грубое обращение с животными. Подобные посты будут немедленно блокироваться.