Популярная соцсеть предупредила, что такие снимки могут вредить как представителям фауны, так и самим пользователям.
С этого дня при поиске селфи, касающихся животных, "Инстаграм" будет выводить на экран предупреждение о правилах пользования соцсетью.
Также пользователям предлагают жаловаться на снимки, демонстрирующие грубое обращение с животными. Подобные посты будут немедленно блокироваться.
Источник Маяк
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