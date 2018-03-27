По его итогам два водителя были привлечены к административной ответственности. При несении службы сотрудники ДПС разъясняли гражданам, что нерегулируемые переходы являются наиболее опасными: пешеход в уверен в своей защищенности от автомобилей и теряет бдительность.
Согласно статистике, число ДТП с участием пешеходов остается высоким. На сегодняшний день на дорогах Тольятти зарегистрирован 61 наезд на людей, 23 из них произошли в местах расположения пешеходных переходов.
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