По его итогам два водителя были привлечены к административной ответственности. При несении службы сотрудники ДПС разъясняли гражданам, что нерегулируемые переходы являются наиболее опасными: пешеход в уверен в своей защищенности от автомобилей и теряет бдительность.

Согласно статистике, число ДТП с участием пешеходов остается высоким. На сегодняшний день на дорогах Тольятти зарегистрирован 61 наезд на людей, 23 из них произошли в местах расположения пешеходных переходов.