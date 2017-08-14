Или допускать «высказывания дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности» и «оскорбительные реплики». Все это касается общения с водителями. Такие положения Госавтоинспекция планирует внести в регламент по надзору за дорожным движением, пишет «КоммерсантЪ».
Эксперты считают, что положения документа позволят водителям лучше защищать свои права. По новому регламенту водители будут обязаны передавать права и другие документы без удерживающих устройств.
Речь идет о железных цепочках, которыми некоторые автовладельцы привязывают права, чтобы инспектор не забрал их к себе в патрульную машину. Если водитель отказывается выполнять требование гаишника, ему может даже грозить арест.
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