ДТП произошло сегодня около 13-00. Водитель автомобиля «Kia Rio» пошел на обгон, но на скользкой дороге не правился с управлением. Машину занесло, в результате произошло столкновение с «Ларгусом».
Как сообщает группа аварийных комиссаров, водители обеих машин отделались ушибами и лёгкими порезами, а пассажира иномарки в тяжёлом состоянии и без сознания увезли на скорой помощи. Водителям оказана медицинская помощь на месте.
Сейчас в причинах ЧП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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