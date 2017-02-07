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07 февраля 2017
12:12:52

Иномарка протаранила машину Скорой помощи в Жигулевске

Как рассказали в полиции региона, дорожный инцидент произошел на Молодежном проспекте. По данным ГИБДД, 59-летний водитель автомобиля «Subaru» не предоставил преимущество проезда регулируемого перекрестка неотложке, двигавшейся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

Фото: 63.mvd.ru

В результате 4 пассажирки машины Скорой получили травмы. Одна из пострадавших госпитализирована, остальным рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.




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