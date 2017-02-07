Как рассказали в полиции региона, дорожный инцидент произошел на Молодежном проспекте. По данным ГИБДД, 59-летний водитель автомобиля «Subaru» не предоставил преимущество проезда регулируемого перекрестка неотложке, двигавшейся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
Фото: 63.mvd.ru
В результате 4 пассажирки машины Скорой получили травмы. Одна из пострадавших госпитализирована, остальным рекомендовано амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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