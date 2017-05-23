слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
23 мая 2017
10:52:39

Инициаторов развода предложили обязать платить алименты

Межрегиональное общественное движение «Отцовский комитет» выступило с предложением внести в Семейный кодекс поправку, в соответствии с которой выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребёнка обязан инициатор расторжения брака. Об этом RT сообщил глава движения Игорь Серебряный.

Данная инициатива направлена на рассмотрение в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а также премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся разменной монетой в спорах между их родителями; положит конец произволу нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом, зная, что суды с вероятностью 95% примут их сторону, невзирая ни на какие объективные обстоятельства», — утверждает Серебряный.

Автор инициативы пояснил, что данная мера должна вступать в силу, если между родителями отсутствует согласие по этому вопросу.

Также в «Отцовском комитете» предложили лишить инициатора расторжения брака права претендовать на совместное проживание с общими несовершеннолетними детьми, если родители не решат иначе.




Последние новости Тольятти

23 мая
12:19
Шоу-выставка автопарада пройдет во всех районах Тольятти в честь Дня города

Первыми мероприятие примут жители Комсомольского района...

23 мая
12:17
Хакеры придумали новый способ воровства с кредиток

На уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки...

23 мая
11:47
Востребованная в Тольятти 91-ая маршрутка из-за ремонта улицы К.Маркса поменяла схему движения

Ремонт улицы К.Маркса продлится месяц с лишним...

23 мая
11:34
«МегаФон» предложил всем абонентам три вида компенсации за сбой

19 мая абоненты городов Центральной России и Поволжья, в том числе Самары и Тольятти, оказались без связи...

23 мая
11:29
Несовершеннолетним в России хотят запретить участие в митингах

Дети и подростки не должны участвовать в митингах, тем более, если они несанкционированны...

23 мая
11:07
На ул. Жукова в Тольятти из земли забил фонтан воды

В соцсетях начали появляться сообщения о порывах в связи с опрессовкой труб...

23 мая
10:50
Минтруд назвал виды деятельности с самой высокой и низкой з/п

У финансистов 78 тысяч, у фермеров - 21...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+