Данная инициатива направлена на рассмотрение в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а также премьер-министру Дмитрию Медведеву.
«Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся разменной монетой в спорах между их родителями; положит конец произволу нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом, зная, что суды с вероятностью 95% примут их сторону, невзирая ни на какие объективные обстоятельства», — утверждает Серебряный.
Автор инициативы пояснил, что данная мера должна вступать в силу, если между родителями отсутствует согласие по этому вопросу.
Также в «Отцовском комитете» предложили лишить инициатора расторжения брака права претендовать на совместное проживание с общими несовершеннолетними детьми, если родители не решат иначе.
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