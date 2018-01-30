Бывший глава московской лаборатории обвиняет Владимира Путина в причастности к допинговому скандалу на играх в Сочи. В новом фильме немецкого телеканала ARD на экране встретятся люди, которых нередко называют палачами российского спорта. Брать интервью будет автор скандальных фильмов Хайо Зеппель, отвечать на его вопросы –Григорий Родченков, который сам, при этом, в кадре не появится.

Содержание разговора, вроде бы, держалось в секрете, но, то ли случайно, то ли намеренно расшифровка оказалась сразу у нескольких СМИ. Тезисно выступление Родченкова уже успел опубликовать шведский портал SVT. По словам бывшего глав московской лаборатории, Владимир Путин знал о схеме сокрытия допинга. Потому что только президент мог дать распоряжение ФСБ оказывать лаборатории помощь.

Родченков отметил, что он отчитывался во всем перед заместителем министра спорта Юрием Нагорных, тот – перед Мутко, а Мутко, бывший тогда еще министром, — лично перед Путиным.

Родченков также заявил, что на Олимпиадах в Лондоне и Сочи допинг употребляли все российские спортсмены. Напомним, на основании расследования, проведенного по показаниям Родченкова, МОК временно исключил Россию из своих рядов и дисквалифицировал порядка 40 российских спортсменов.