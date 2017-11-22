Они остаются высокими, хотя и снижаются, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Регулятор для наглядности посчитал цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд - салат "оливье" и селёдку "под шубой".

Первый за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей. Селёдка "под шубой" подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей.

"Но ощущение инфляции у людей гораздо выше, и мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен", - отметила Набиуллина.

По ее словам, оценка инфляционных ожиданий населения сейчас составляет 8,7%, тогда как реальная годовая инфляция - 2,6%.