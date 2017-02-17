Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в феврале ее показатель оказался ниже 5%. Об этом сообщает ТАСС. Причем, темпы инфляции продолжают снижаться, подчеркнул глава государства.

Он добавил, что российские власти в целом видят положительную динамику в экономике страны, итоги 2016 года оказались лучше ожидаемых. Помимо этого Путин поручил правительству найти сбалансированные решения, которые обеспечат снижение инфляции и развитие промышленного производства.