Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в феврале ее показатель оказался ниже 5%. Об этом сообщает ТАСС. Причем, темпы инфляции продолжают снижаться, подчеркнул глава государства.
Он добавил, что российские власти в целом видят положительную динамику в экономике страны, итоги 2016 года оказались лучше ожидаемых. Помимо этого Путин поручил правительству найти сбалансированные решения, которые обеспечат снижение инфляции и развитие промышленного производства.
Источник газета.ru
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