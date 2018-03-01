По данным Росстата, в 2017 году было выпущено на 12% больше медикаментов, чем в 2016-м. Больше всего фармкомпании производили препараты для лечения нервной системы — около 1 млрд упаковок, а самый ощутимый прирост — у лекарств от болезней органов чувств.

Как пояснили «Известиям» в Минпромторге, увеличению объемов производства способствует и господдержка отечественных производителей.