Это гиревик Сергей Федоров. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, Его результат, показанный на соревнованиях по кистевой тяге гири в Тольятти 18 февраля нынешнего года, был также зарегистрирован как рекорд мира. Турнир носил статус открытого городского Кубка.

В номинации гири весом 44 кг в абсолютной категории Сергей на 4 балла улучшил прежнее достижение Алексея Рускина. Новый результат зафиксировали в Книге рекордов России под № 2118. Сергей Федоров является создателем вида спорта «кистевая тяга гири».

Сейчас он возглавляет региональную «Спортивную организацию кистевой тяги гири», которая провела уже 14 соревнований, в том числе, международных.

Фото: ЦФиС Тольятти