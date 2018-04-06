Это гиревик Сергей Федоров. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, Его результат, показанный на соревнованиях по кистевой тяге гири в Тольятти 18 февраля нынешнего года, был также зарегистрирован как рекорд мира. Турнир носил статус открытого городского Кубка.
В номинации гири весом 44 кг в абсолютной категории Сергей на 4 балла улучшил прежнее достижение Алексея Рускина. Новый результат зафиксировали в Книге рекордов России под № 2118. Сергей Федоров является создателем вида спорта «кистевая тяга гири».
Сейчас он возглавляет региональную «Спортивную организацию кистевой тяги гири», которая провела уже 14 соревнований, в том числе, международных.
Фото: ЦФиС Тольятти
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