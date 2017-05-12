Руководитель ГУ МВД Самарской области будет назначен в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин. По словам главы региона, имя кандидата на ответственный пост известно, его кандидатура уже благополучно прошла несколько необходимых в таких случаях стадий согласования.
«Кандидат очень достойный. Он прошел серьёзную жизненную школу, начав с рядового участкового — и до высших чинов. И всего добивался сам», — цитирует Меркушкина издание «День города».
Прежний руководитель ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников отправлен в отставку указом президента Владимира Путина. Произошло это чуть больше 2х месяцев назад.
Издание отмечает, что за месяц до этого инспекция МВД России огласила итоги трёхнедельной проверки состояния дел в ГУ МВД по Самарской области. Они оказались безрадостными для ведомства Солодовникова: деятельность Управления была названа высокими чинами неудовлетворительной.
Временно исполняющим обязанности главы региональной полиции является полковник Алексей Гринь.
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