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16 мая 2017
13:35:34

Именинник сел на подаренный велосипед и попал в аварию в день рождения

Пострадал 8-летний житель села Сосновый Солонец. Это случилось накануне в 18 часов 45 минут. Житель Сургута на автомобиле «Нисан NP300» проявил невнимательность, нарушил правила расположения на проезжей части, в результате чего допустил наезд на велосипедиста, который двигался по полосе, предназначенной для встречного движения.

Водитель отвез ребенка в больницу  Жигулевска, откуда его переправили  в Тольятти нейрохирургическое отделение детской горбольницы. Диагноз – сотрясение головного мозга. Г

осавтоинспекция Ставропольского района в очередной раз обращается к родителям: перед тем как отпустить ребенка на улицу, убедитесь, что он владеет элементарными знаниями безопасного поведения. Проведите с ним беседу на знание ПДД, не позволяйте нарушать Правила дорожного движения  и всегда оставайтесь примером для ваших детей.




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