Пострадал 8-летний житель села Сосновый Солонец. Это случилось накануне в 18 часов 45 минут. Житель Сургута на автомобиле «Нисан NP300» проявил невнимательность, нарушил правила расположения на проезжей части, в результате чего допустил наезд на велосипедиста, который двигался по полосе, предназначенной для встречного движения.

Водитель отвез ребенка в больницу Жигулевска, откуда его переправили в Тольятти нейрохирургическое отделение детской горбольницы. Диагноз – сотрясение головного мозга. Г

осавтоинспекция Ставропольского района в очередной раз обращается к родителям: перед тем как отпустить ребенка на улицу, убедитесь, что он владеет элементарными знаниями безопасного поведения. Проведите с ним беседу на знание ПДД, не позволяйте нарушать Правила дорожного движения и всегда оставайтесь примером для ваших детей.