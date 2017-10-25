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25 октября 2017
08:27:36

Идея по благоустройству сквера в Комсомольском районе Тольятти приобретает реальные очертания

В департаменте градостроительной деятельности администрации разработано техзадание на проектирование нового объекта, который обещает стать знаковым местом отдыха горожан. Парковая зона с так называемой мягкой средой будет обустроена на территории, где раньше размещался кинотеатр «Маяк». Имеющийся котлован сравняют с землей, появятся дорожки, скамейки, урны, детские площадки.

Прежде чем готовить техническое задание, дизайн-проект будущего сквера был представлен на обсуждение горожан, и жители внесли немало конструктивных предложений.  Теперь предстоит один из самых ответственных этапов реализации проекта – поиск источников финансирования.

В настоящий момент власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами, а также определяются с благотворительным фондом, который выступит оператором и куратором предстоящих работ. Уже весной будет разработан и утвержден проект сквера, который планируется воплотить в жизнь до конца будущего года.




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