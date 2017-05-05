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05 мая 2017
14:21:39

И снова отказали тормоза: На спуске в Жигулевске столкнулись 3 фуры и 4 легковушки

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас работают на ЧП. По данным полиции, авария с участием 7 транспортных единиц произошла на 965 километре трассы М-5. Ее причиной стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск.

Фото: 63.mvd.ru

В результате этого водитель фуры допустил наезд на 2 грузовых автомобиля и на легковые машины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Фото: 63.mvd.ru

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП устанавливаются.

Напомним, неделей ранее на трассе М5 в Жигулевске произошло аналогичное ДТП - из-за отказа тормозной системы у КАМАЗа столкнулись 14 единиц транспорта, включая пассажирский автобус, тогда сообщалось о 8 пострадавших. ПОДРОБНЕЕ

Фото: 63.mvd.ru

 




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