В России запустили цифровую карту захоронений. Проект называется «Кладбищароссии.рф». Сейчас «оцифрованы» только Санкт-Петербург и Ленинградская область, но создатели планируют собрать полную базу кладбищ.
Роскомнадзор дал компании ООО «РусКладбища» разрешение на обработку персональных данных — запись об этом содержится в реестре ведомства. При этом на сайте нельзя просмотреть список всех захоронений — чтобы найти данные о конкретном человеке, нужно знать его фамилию, имя и отчество, кроме того, можно ввести в форму поиска дату рождения и дату смерти.
Место на кладбище можно будет увидеть на карте, для этого используется сервис «Яндекс.Карты».
Источник Известия
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