Ее заложат в икону, написанную для храма студенткой института изобразительного и декоративно-прикладного искусства Татьяной Абакумовой, Ректор ТГУ Михаил Криштал заявил об этом на торжественном приёме в честь празднования Дня студента.

– Буквально на днях настоятель нашего храма отец Алексей (Ундер), получил согласие на предоставление частицы мощей Святой Татианы для нашего храма. 8 февраля, как ни странно, в День науки, частица мощей прибудет в Москву. В ближайшее время мы эту частицу обретём здесь, у себя в храме, – рассказал ректор. – Люди разного вероисповедания или атеисты могут по-разному относиться к этой новости. Однако в любом случае это придаст нашему храму более высокий статус. В Самарской области не так много храмов, в которых есть мощи того святого, которому этот храм посвящен. И я думаю, что, когда храм достроим, кто-то из студентов перед сессией будет туда заглядывать, а святая Татиана будет помогать каждому студенту вне зависимости от его вероисповедания.

По прибытии святыни в Тольятти на территории строительства планируется проведение специальной городской акции.

Михаил Криштал также напомнил, что строительство университетского храма святой мученицы Татианы продолжалось и в прошедшем 2017 году. Тогда же были возведены стены. Ректор ТГУ надеется, что в этом году у храма появится купол.

– Храм строится на муниципальной территории – в этом отношении мы соблюдаем те принципы, которые заложены в российской Конституции и законодательстве. В то же время мы рассматриваем храм как часть нашего университетского кампуса, – добавил Михаил Криштал.

Напомним, домовой храм – это часть мемориального комплекса Тольяттинского госуниверситета. По проекту рядом с ним будет памятный знак погибшим при взрыве автобуса в Тольятти 31 октября 2007 года, трое из которых были студентами ТГУ.

Фото ТГУ

Мемориальный комплекс строится на благотворительные пожертвования студентов, сотрудников, попечителей и других неравнодушных горожан. Сбор средств продолжается. Вся подробная информация о проекте и благотворительных взносах представлена на странице комплекса на официальном сайте ТГУ.